Avrupa Birliği’nin (AB) gümrüksüz çelik ithalat kotasını daraltması, Türkiye’nin rekabetini zorlaştıracak. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren adımın ardından gümrüksüz ithalat kotası yüzde 47 azaltılırken, kota dışındaki ithalata yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Bu durum Türkiye’nin çelikte pazar stratejisini etkileyecek.

Çelikte ihracat kaybının 3 milyar doları bulması bekleniyor. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Uğur Dalbeler, kararın ardından ihracatta yaklaşık 3.5 milyon tonluk kayıp yaşanabileceğini söyledi. Dalbeler, “Avrupa’daki bu yeni koruma önlemi, tarifeler, ihracatımızı etkilenecek. Kota oranları yarı yarıya düşürüldü. Çelik ihracatında yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir kaybı yaşanabilir” dedi.

‘ÖNLEM ALINMALI’

Dalbeler, sektörün bu kaybı telafi etmek için başka pazarlara ağırlık vermesi gerektiğini yineledi. İthalat artışına dikkat çeken Dalbeler, 2025’te sektörde ithalatın yıllık yüzde 13.9’luk sıçramayla 32.9 milyon tona çıktığını anımsattı. Dalbeler, bu kapsamda bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Finans Piyasaları Uzmanı İris Cibre de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin demir çelik ihracatı 2018’de kotalara rağmen 7.5 million tona yükselmişti, 2025’te 6 milyon ton ve toplam tutar 4.26 milyar dolar oldu. Bu defa çerçeve daraltılıyor. Düşürülen sınır, ihracatı etkiliyor. Bu da yıllık 2 milyar Euro’luk çelik ihracat düşüşü anlamı taşıyor” diye konuştu.

“Kârsızlık sorunu 2028’e uzanabilir”

ÇELİK sektöründe kapasite kullanım oranlarının yüzde 55’lere gerilediğini anımsatan ÇİB Başkanı Uğur Dalbeler, sektördeki kârsızlık sorununa dikkat çekti. Dalbeler, “Mevcut tabloda şirketler için bu yıl da 2027’de de kâr yok. Bu sorun 2028’e kadar uzanabilir” dedi. Öte yandan 2022’de 21 milyar dolar olan çelik ihracatı, 2023’te 14.8 milyar dolara gerilemişti. Çelikte ihracat 2024’te 16.1 milyar dolar, 2025’te 16.5 milyar dolar, 2026’nın ilk 6 ayında ise 8.3 milyar dolar oldu.