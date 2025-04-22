

'Poyraz Karayel', 'Leydi Di', 'Prestij Meselesi' ve Kardeşlerim' gibi yapımlarla tanınan Celil Nalçakan geçen Instagram hesabından operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Nalçakan, "6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" ifadelerini kullanmıştı.

Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden 46 yaşındaki oyuncu, önceki akşam muhabirlerle sohbet etti.

Kilo verdiğini söyleyen Celil Nalçakan "Şükür iyiyim. Ağzımda bir sıkıntı vardı, halettik. O yüzden de zayıfladım. Bir ay boyunca bebek maması yiyince böyle oluyor" ifadelerini kullandı.