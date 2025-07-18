"Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" sözleriyle bir fenomen haline gelen gençten kötü haber geldi.

Mersin'in yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım, geçen hafta Erdemli ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde vefat eden Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip ilçede toprağa verildi.

KENDİNE HAS SÖYLEMLERİYLE TANINIYORDU

Yıldırım, sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan ve kendine has söylemleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Özellikle motivasyon dolu sözleri ve sevgi temalı içerikleriyle dikkat çeken Yıldırım’ın, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" ifadeleri bir dönem gündem olmuştu.

Genç fenomenin vefatı sonrası çektiği videolar, kullanıcılar tarafından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.