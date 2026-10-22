Cem Akaş, oğlu Can'ın elektronik sigara kullandığını belirterek bu ürünlerin yol açabileceği sağlık sorunlarının yeterince bilinmediğini söyledi. Oğlunun ölümünden önce yaşananları anlatan Akaş, elektronik sigaranın oluşturduğu riskleri daha ciddiye almış olsaydı bugün hayatta olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Can Akaş kimdir, kaç yaşındaydı?

Cem Akaş ve Esra Özdoğan'ın oğlu Can Akaş, 19 yaşında hayatını kaybetti. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi'nde tamamlayan Akaş, İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilmişti.

Tasarım alanında eğitimine devam etmeyi planlayan Can Akaş, Milano'ya gitmek için hazırlık yapıyordu. Ancak genç, 19 Ekim Pazartesi günü aniden yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Akaş'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Can Akaş, 20 Ekim Salı günü Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç, namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cem Akaş'tan elektronik sigara açıklaması

Oğlunun ölümünün ardından konuşan Cem Akaş, elektronik sigara kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi. Can'ın ölümünden önceki son günlerinde yaşananları anlatan Akaş, şu ifadeleri kullandı:

“Can potansiyeli olan bir gençti, yetenekliydi; ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı.

Öğlen Esra'yla yanımızda oturuyordu, madde kullanıyor mu diye sorduk çünkü kötü görünüyordu, ‘Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte,’ dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi.

Ölüm nedeni kalp yetmezliği. Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben 5 yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur herhangi bir şey yapmaya, bilmiyorum. Ama olan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra'yla birlikte elimizden geleni yapacağız.”

Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekti

Cem Akaş, elektronik sigaranın özellikle akciğerler üzerindeki olası zararları konusunda hem ebeveynlerin hem de gençlerin yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Yaşadıkları kaybın ardından bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Akaş, eşi Esra Özdoğan ile birlikte ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Can Akaş'ın cenaze törenine ailesi, yakınları ve edebiyat ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Genç, törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.