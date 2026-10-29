Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Geçen hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ı kaybeden ve bir süredir kanser tedavisi gören Akaş’ın ölümü, edebiyat dünyasını yasa boğdu. Cenazeye sanatçı Zülfü Livaneli, yazar Sunay Akın, ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Cem Akaş için Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Akaş’ın cenazesi, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Cenaze töreninde taziyeleri annesi Nüvit Akaş, eşi Esra Özdağan, ablası Ceyda Akaş Kabadayı ve erkek kardeşi Derya Akaş kabul etti. Anne Nüvit Akaş’ın gözyaşlarını tutamadığı törende, aile yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

ZÜLFÜ LİVANELİ: BÜYÜK BİR TRAJEDİ

Cenazeye katılan sanatçı Zülfü Livaneli, Cem Akaş’ın kaybının kendileri için büyük bir acı olduğunu söyledi. Akaş ile son dönemde de birlikte çalıştıklarını belirten Livaneli, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir trajedi. Önce evladı geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı ve şu anda da eşi ve annesi... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum. Son zamanlarda en son redaksiyonunu yaptığı kitap benim kitaptı. Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk.”

Akaş’ın kişiliğine de değinen Livaneli, onun nezaketi ve dostluğuyla hatırlanacağını belirterek, “Türkiye’de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu” dedi.

Livaneli, Akaş’ın uzun süre hastalıkla mücadele ettiğini ifade ederek sözlerini, “Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın” diye tamamladı.

“HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK”

Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz de Cem Akaş’ın yalnızca edebiyat dünyası için değil, Türkiye için de önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Akaş’ın kendi başarılarından çok başkalarının çalışmalarına katkı sunmaya odaklandığını belirten Öz, şu değerlendirmede bulundu:

“Belki bu durumun trajikliğinden dolayı herkesin daha çok dikkatini çekti ama aslında kalacak olan çok önemli bir entelektüel birisini kaybettik. Eşine ender rastlanan, artık yetişmeyen, görmediğimiz kendiyle değil hep başkalarıyla meşgul, hep çalışan, kendini buna adamış, yazıya adamış, sanata adamış, edebiyata adamış çok çok değerli bir ismi kaybettik.”

Cem Akaş’ın beş yıldır pankreas kanseri tedavisi gördüğünü açıklayan Can Öz, onun yazarlığının ve editörlüğünün yanı sıra başkalarının üretimine sağladığı katkıyla da hatırlanacağını söyledi.

Öz, “Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi yazı çizi için yaşayan başkalarına katkı sağlayan kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik” sözleriyle Akaş’ın edebiyat dünyasındaki yerini anlattı.