Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’tan acı haber geldi. Fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Akaş’ı kaybetmesinin üzerinden bir hafta geçen Cem Akaş’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN AİLELERE UYARIDA BULUNMUŞTU

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 22 Ekim’de yaşamını yitirmişti. Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarıda bulunmuştu.

Bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilen Cem Akaş’ın da hayatını kaybetmesi, ailesini, yakınlarını ve edebiyat dünyasını yasa boğdu.

CAN YAYINLARI’NDAN TAZİYE MESAJI

Cem Akaş’ın vefatını Can Yayınları duyurdu. Yayınevinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”