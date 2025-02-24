Ali Macit
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Cem Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
Aydın’a Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” ve “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme” suçlamaları yöneltildi.
Hazırlanan iddianameyi, Ekrem İmamoğlu’nun da davasına bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ahmet Özer’in iddianamesi de 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi