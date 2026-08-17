Cem Belevi, yaz sezonunda soluğu İzmir’de aldı. Alaçatı’da bir plajda görüntülenen şarkıcı, sevgilisinden ayrıldığını açıklarken yaşamıyla ilgili yeni kararını da paylaştı. Urla’ya taşınmaya hazırlanan Belevi, evini tadilata soktuğunu ve bir süre Urla ile İstanbul arasında gidip geleceğini söyledi.

“ARTIK URLA’DA OLACAĞIM”

İzmirli olan Cem Belevi, bundan sonraki yaşamını büyük ölçüde Urla’da sürdürmeye hazırlanıyor. Ailesi de İzmir’de yaşayan şarkıcı, İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak kış aylarını İzmir’de, yaz dönemini ise Urla’da geçirmeyi planlıyor.

Belevi’nin Urla’daki evini tadilata aldığı ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından taşınacağı öğrenildi.

“URLA’DA DOĞDUM, BÜYÜDÜM” DEMİŞTİ

Cem Belevi, yaklaşık iki yıl önce verdiği bir röportajda Urla ile olan bağını “Ben Urla’da doğdum, büyüdüm” sözleriyle anlatmıştı.

Çocukluğunun geçtiği bölgeye geri dönme kararı alan Belevi, böylece İstanbul’un hareketli yaşamından da uzaklaşmış olacak.

İSTANBUL İLE URLA ARASINDA GİDİP GELECEK

Urla’daki evinin tadilatı tamamlanana kadar İstanbul ile Urla arasında gidip geleceğini belirten Cem Belevi, sonrasında ise yaşamının merkezini İzmir’e taşıyacak.

Şarkıcının bu kararı, hem özel hayatındaki değişimin hem de daha sakin bir yaşam tercihinin ardından geldi.