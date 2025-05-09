Sayime BAŞÇI

Yüksek maliyetler ve kur, faiz kıskacı altında Türkiye’de iş yapmanın zorlu bir hale geldiğini kaydeden Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, kur, faiz, kira ve ücret gibi en büyük dört giderin tamamen kendi kontrollerinin dışında olduğunu vurguladı.

ECE Türkiye’nin düzenlediği 14. Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin artık kestirilemez bir ülke haline geldiğini ve perakendecinin tek çıkış noktasının müşteri olduğunu kaydeden Boyner, şöyle devam etti:

MİKRO CERRAH GİBİYİZ

“Bizim en önemli dört giderimiz faiz, kur ücretler ve kiralar. En önemli 4 unsur bizim kontrolümüzde değil. Ne kadar süre artırılacak ne kadar artırılacak bilemiyoruz. Bu ülkede akşam üzeri, sabah ne olacağını kestiremezsiniz. Türkiye gibi bir ortamda ne bekleyeceğim, kurlar mı inecek aşağı? Faizler yüzde 30’a inecek diye bütçe yapmışım çıkmış 60’a.

O kadar önemli ince mikro cerrah gibi çalışıyoruz ki sıfır hata nerdeyse.” Konuşmasında belirsizliğe dikkat çeken Boyner, perakendecilerin ayakta kalabilmek için müşteriye sürekli yeni çözümler sunmak zorunda olduklarını belirterek, “Bugün faiz, kur, enflasyon, ücretler ve kiranın dışında bizim başka bir şey çıkarmamız lazım. Müşteri asla nadasa kendi kendine bırakılmayacak kadar kıymetli bir hazine” dedi.

Zirvede konuşan ECE Marketplaces CEO’su Joanna Fisher enflasyonun kendilerini her yönden mahvettiğini belirterek, “Enflasyon azalan bir trendde ve bu bizim için önemli. Ama tüketici geleceğe pozitif bakmıyor Türkiye’de” dedi.