İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı belirlendi. BAŞKA İLLERDEN İSTANBUL'A GELMİŞLER Örgüt adına eylem gerçekleştirmek amacıyla Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İ.Ç., 31 Ekim'de Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 otomatik silah ele geçirildi. Soruşturmanın devamında İ.Ç.'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a eylem amacıyla gelen üç kişiyle birlikte Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda C.C.G., A.D. ve O.B. de yakalandı. SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI Şüphelilerin saldırıda kullanmayı planladıkları silahları Ç.A.'dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 1 Kasım'da operasyon düzenlendi. Ç.A.'da yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi. SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ancak uygun koşulların oluşmaması nedeniyle eylemden vazgeçtiğini söyledikleri öğrenildi.

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