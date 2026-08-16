M. Emre ÖZTÜRK

İtalyan ENI ile Fransız TotalEnergies’in, GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği 6 numaralı bloktaki Kronos doğal gaz sahası için yatırım kararı alması Doğu Akdeniz’de yeni bir egemenlik ihlalinin kapısını açtı. ENI’ye göre sahada 85 milyar metreküp (3 Tfc) doğal gaz bulunuyor. Üretimin 2028’de başlaması ve gazın Mısır’daki Zohr tesisleri üzerinden Dimyat’a taşınarak LNG halinde Avrupa’ya gönderilmesi planlanıyor. Amiral Cem Gürdeniz, GKRY’nin ilan ettiği 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alanların Türkiye’nin kıta sahanlığının açık ihlali olduğunu SÖZCÜ’ye anlattı.

DENİZ ALTINDA DA HAK BİZİM

Gürdeniz, asıl tehlikenin deniz yüzeyindeki siyasi sınırlarla yer altındaki jeolojik yapının aynı kabul edilmesi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yer altındaki doğal gaz rezervuarı, harita üzerine çizilen sınır çizgisinde sona ermez. Sözde Kronos rezervuarı veya onu besleyen jeolojik yapı Türkiye’nin hak iddia ettiği alana uzanıyorsa, güneyden başlayacak yoğun üretim rezervuar basıncını düşürerek Türkiye kendi aralarında sondaj yaptığında gazın üretim kuyularına doğru hareket etmesine yol açabilir. ‘Sifon etkisi’ denilen bu süreç, teknik olarak rezervuar drenajı ve basınç boşalmasıdır”

Gürdeniz, Türkiye’nin ivedi şekilde adım atması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam ettt: “Türkiye başlangıçtan beri Güney Kıbrıs’ın 2007’de ilan ettiği bu 13 kanunsuz sahaya itiraz etmektedir. Ancak arkasına ABD ve AB’yi alan Rum yönetimi Türkiye’nin itirazlarını dinlemeden büyük firmaları yanına çekerek ihlallerine devam etmektedir. Türkiye’nin yapması gereken tek şey Güney Kıbrıs haydut devletinin tecavüz ettiği sahalarda derhal sismik ve sondaj faaliyetlerini başlatarak söz konusu alanları sahiplenmesidir.”

Oruç Reis geri çekildi AB’den İsrail’e hat uzandı

Gürdeniz, Mavi Vatan’daki arama faaliyetlerinin engellemesinin tesadüf olmadığını kaydederek, “2020 yılında Oruç Reis’in sismik araştırmalarına, AB ve ABD’den diplomatik baskı geldi. Aynı yıl AB’nin IRINI operasyonunda Türk bayraklı Roseline A gemisine baskın düzenlendi ve arama çalışmalarımız durdu. Şimdide GSI (İsrail-GKRY-Yunanistan Elektrik Bağlantısı Projesi) ile Fransız Nexans şirketine ABD ve AB fon sağlayacak. Proje 1.9 milyar euro. Taşınacak elektrik, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında akacak. Amaç İsrail’i Avrupa’ya bağlamak. Mavi Vatan’da boş bırakılan her alan, ekonomik ve siyasi oldu bittilere açık hale geliyor”