İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında son olarak Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Bu isimlere yönelik operasyonların ardından medyada farklı isimlerin gözaltına alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.

Soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, Cem Küçük gibi gazetecileri AKP içindeki 'kliklerin' de vermediğini belirterek, "Bilgi aldıkları, bunlarla temas içinde oldukları doğru ama bir takım kurumların temsilcisi olduklarıyla kurumlar adına iş yaptıkları falan tamamen uydurmadan ibaret. Hatta çok açık ve seçik olarak söyleyeyim ki, bu gözaltılar sonrasında AKP içinde klikler vardır biliyorsunuz. O kliklerle konuştuğumuzda, çünkü çok büyük teoriler ortaya atıldı. Yok işte Hakan filanla işte bilmem ne arasında kavga varmış da bunlar da onların arasındaki kavgada birinin temsilcisi olarak diğeri tarafına... Hayır böyle bir şey de yok. Hiç kimse sevmiyor" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, 'Cem Küçük, Tahir Sarıkaya' benzeri isimlerin 'döneminin' sona erdiğine dikkat çekti. Terkoğlu, savcının Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya arasındaki ilişkiye dayanarak sorduğu soruları hatırlattığı değerlendirmelerinde "Özetle bu kişilerin, bu adeta devletin muhafızı rolünü oynarken aynı zamanda özellikle bazı soruşturmalarda, bazı operasyonlarda, kendi bulundukları konumları kullanarak onun lehine tweet tweet atmak diyebileceğimiz böyle bir menfaat havuzu oluşturdukları düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN İŞ YAPMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Terkoğlu'nun sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence hikaye bu. Yani Tahir Sarıkaya'nın Cem Küçük'ten sonra alınmasının nedeni bu. Ama çok belli ki en başa dönersem ben bugün bu isimlerin habitatına artık biz bunların bu şekilde iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz kararı alındığını düşünüyorum."

'SİZE ARTIK GAZETECİLİK YAPTIRMIYORUZ'

Bakın 3 gün önce TGRT'den 3 tane çıkarıldı. Belli ki bu bilerek yapıldı. Onların atmosferinde, Bu işin zaten gazetecilik dışında başka işler olduğu için ve adeta bu size artık burada gazetecilik yaptırmıyoruz mesajı olduğu için bizzat Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, ben o arada artık gazetelik yaptırılmayacağını düşünüyorum. Bu açıdan daha geniş bir networkün olduğunu tahmin ediyorum.