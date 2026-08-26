İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında AKP Milletvekili Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’nin çalışanları arasında yer alan İsmail Çanak, Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Özyurt ile Çanak’ın telefonlarını evde bırakarak kayıplara karıştıkları iddia edildi. Kocatürk’ün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

DUMAN İFADE VERECEK

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtildi. Soruşturmanın ilk aşamasında Cem Küçük açısından suçlamalar ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’dı.

Soruşturmaya, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “fuhuş” suçlamaları da eklendi.

Soruşturma kapsamın da daha önce Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya, “şantaj” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sarıkaya ile Küçük arasında kaynağı belirsiz para trafik tespite dilmişti.

MASAK RAPORU AÇIKLANDI

5 milyon liranın kaynağı belirsiz

Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda milyonlarca liralık şüpheli para hareketi tespit edildi.

Rapora göre, Küçük’ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi, 7 milyon 52 bin lira para çıkışı olmuş.

Bu tutarın 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi veya krediden, 8 milyon 844 bin lirasının ise basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu tespit edildi.

Buna karşılık 23 kişi ve şirketten gelen şüpheli toplam 5 milyon 9 bin lira bulunduğu belirtildi.

Bu paranın, işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve “gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı” ifade edildi.

ÖZYURT’UN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklanan Özyurt Silah Sanayi Şirketi’nin sahibi Serdar Özyurt’un kamuoyuna yansıyan fotoğrafları dikkat çekti...