İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında işlem başlatıldığı bilgisi geldi.
Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre; başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine Küçük'ün yakalanarak gözaltına alınması yönünde talimat verildi.
Soruşturma kapsamında Cem Küçük aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
'HALKI YANILTICI BİLGİ' VE 'ŞANTAJ' SUÇLAMALARI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Küçük'ün gözaltı işlemi "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gerçekleşti.