İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise aynı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı bildirildi.

Soruşturmanın, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "fuhuş" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi. Ancak soruşturmanın ilk aşamasında Cem Küçük açısından kamuoyuna yansıyan suçlamalar "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" olmuştu.

CEP TELEFONLARINI EVDE BIRAKTILAR

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Çanak ile Özyurt'un, kolluk ekiplerinin kendilerine ulaşmasından önce cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları belirtildi. Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle yakalanamadığı aktarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

CEM DUMAN DA DOSYAYA ŞÜPHELİ OLARAK GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman'la ilgili oldu.

Duman'ın, Cem Küçük soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı bildirildi. Böylece soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve hakkında farklı adli süreçler yürütülen isimlerin de dosya kapsamında incelenmesi gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma 30 Temmuz 2026'da kamuoyuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Küçük aynı gün jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

31 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Küçük, savcılık işlemlerinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi ve tutuklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında 3 Ağustos'ta Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın banka hesaplarındaki para hareketleri ve bazı transferlerin kripto hesaplarına aktarılması soruşturma kapsamında incelendi.

4 Ağustos'ta Sarıkaya, "şantaj" suçlamasıyla tutuklandı. Sarıkaya ise savunmasında Cem Küçük ile arasındaki para hareketlerinin borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını belirtti.

Ağustos ayının ilk haftasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturma kapsamında "itirafçı" veya "gizli tanık" olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Kütahyalı'nın avukatı Burak Mengü ise bu iddiaları reddederek "Müvekkilim itirafçı olmadı" açıklamasında bulundu. Ayrıca Kütahyalı'nın kendi dosyasıyla Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya soruşturmalarının birbirinden bağımsız olduğu belirtildi.

25 Ağustos'ta soruşturma yeni bir aşamaya ulaştı. İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çanak ile Özyurt'un telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştığı, Kocatürk'ün ise yurt dışında olduğu bildirildi. Aynı gün, başka bir dosyadan tutuklu bulunan Cem Duman'ın da bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı açıklandı.