Cem Küçük’ün tutuklanmasının yankıları sürüyor. Savcılık sorgusunun ardından 31 Temmuz’da tutuklanan Cem Küçük’e bir gizli tanığın ifadeleri soruldu. Küçük’e gizli tanığın, para karşılığında lehte veya aleyhte haber yaptığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki beyanları okundu. Gizli tanığın beyanı şu şekilde:





"MİT BAŞKANIYLA KONUŞUYOR SÜSÜ VERDİ"



“Kendisi şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yapar.



Cem Küçük HaberTürk yayınlarına çıkmadan önce o dönemin istihbarat başkanı veya istihbarat yetkilileriyle görüşmüş algısı yaratmak için telefonunu kulağına götürüp konuşuyor tarzı yapar çevresindeki insanlarda bu şekil algı çalışması yürütürdü. Çevresindeki kişiler bu gerçek olmayan konuşmalara inanıp hareket ederdi.” Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek, “Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır” dedi.