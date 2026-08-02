Yandaş gazeteci Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlamalarıyla gözaltına alınmış, devam eden süreçte sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilmişti.





KÜÇÜK'Ü KÜTAHYALI MI YAKTI?



Küçük'ün tutuklanmasının ardından Mayıs ayında 'yasa dışı bahis' ve 'kara para aklama' operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğu iddia edildi.



Kütahyalı ve Küçük'ün geçmişte yakın arkadaş olduğu ve birlikte bazı iş insanlarına yönelik 'kumpas' kurdukları öne sürülürken, Kütahyalı'nın tutukluluğu sonrası Küçük iddiaları reddetmiş ve eski arkadaşını ağır ifadelerle eleştirmişti.



Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Kütahyalı, Küçük'ün tutuklanmasının ardından eşine yönelik eleştirilerine göndermede bulunduğu paylaşımda "“Neymiş... İlahi adalet herkese işliyormuş... Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış. Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa... Sıra size de gelecek” dedi. Kütahyalı “Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede? Pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede?” ifadelerini kullandı.