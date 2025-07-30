Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.
Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Erdal Küçük'ün cenaze programı belli oldu. Gazeteci Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cenaze namazı memleketi Giresun Eynesil'de 31 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakip kılındıktan sonra defnedilecek" ifadelerini kullandı.