İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İfadede televizyon programlarında dile getirdiği açıklamalar, para transferleri, dijital yazışmalar ve çeşitli iddialara ilişkin beyanları yer aldı.

Küçük savcılık sorgusunda "silahlı suç örgütü" davasında binlerce yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, CHP'den daha önce Parti Meclisi üyesi olan Berkay Gezgin ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

İşte Cem Küçük'ün savcılıkta verdiği ifade...

BERKAY GEZGİN'İN MASAK RAPORLARINI OKUMADIM

Savcılık sorgusunda Cem Küçük'e, televizyon programında Berkay Gezgin'in hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden para aktarıldığını ve bunun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği anımsatıldı.

Ancak Küçük, Gezgin'e ilişkin MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayında raporlara atıf yapmasının konuşulan konunun MASAK raporlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Ayrıca Berkay Gezgin'e her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönünde oluşan algının doğru olmadığını, toplamda yaklaşık 1 milyon lirayı kastettiğini savundu.

'FATİH KELEŞ'İN EVİNDE BALYA BALYA PARA BULUNDU' DEMİŞTİ

Küçük'e sorguda ayrıca, "Medya Kritik" adlı programda Fatih Keleş'in evinde "balya balya 2 milyon dolar bulunduğu" yönündeki açıklamaları da soruldu.

Küçük, bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü ve açıklamasını düzelterek özür dilediğini söyledi.

500 BİN TL ÜZERİ PARA HAREKETİNE NE DEDİ?

Sorguda gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğu da soruldu.

Küçük, para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisi olarak açıkladı.

Daha sonra gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiası sorulunca bu kez söz konusu transferlerin "alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden" kaynaklandığını söyledi.

Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmadı.

'AYAKKABI HEDİYE EDERSİN' SORUSUNA 'ŞAKA' DEDİ

Dosyada yer alan dijital incelemelerde Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

Yazışmalarda geçen "Artık bir ayakkabı hediye edersin" ifadesi sorulan Küçük, bunun şaka olduğunu ve herhangi bir ayakkabı almadığını söyledi.

'YENİ YIL HEDİYESİ'

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan yazışmalar oldu.

Savcılık tespitlerine göre Cem Küçük, 10 Ocak 2025 tarihinde Mehmet Cemil Acar’a “Senin hediyeler ne oldu?” mesajını gönderdi. Devam eden yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak mağazadan ve ürünün kasaya bırakılması konuşuldu.

Küçük’ün daha sonra ayakkabıyı teslim aldığını bildirdiği tespit edildi. Küçük, savcılık ifadesinde ayakkabıyı teslim aldığını doğrulayarak bunun herhangi bir haber ya da işlem karşılığında değil, yeni yıl hediyesi olarak verildiğini savundu.

'PARA KARŞILIĞI ALEYHE VE LEHE HABER YAPAR'

Yine gizli tanığın hakkında beyan bulunduğu ifadesi okundu. Gizli tanığın, "Cem Küçük hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendisi şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yapar. Cem Küçük HaberTürk yayınlarına çıkmadan önce o donemin

İstihbarat Başkanı veya İstihbarat yetkilileriyle görüşmüş algısı yaratmak için telefonunu kulağına götürüp konuşuyor tarzı yapar çevresindeki insanlarda bu şekil algı çalışması yürütürdü. Çevresindeki kişiler bu gerçek olmayan konuşmalara inanıp hareket ederdi. " şeklindeki beyanı okundu.

Cem Küçük, "Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır" diye cevap verdi.

'CEM ABİ 5 BİN DOLAR İLE HABER OLUR MU?'

Cem Küçük’e, Devlet Hava Meydanları İşletmecisi Eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar ile arasında geçen whatsapp yazışmaları soruldu. Bu yazışmalarda, Acar’ın Cem Küçük’ten farklı kişiler hakkında talepleri olduğu, Cem Küçük’ün de canlı yayında ve Twitter'da paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği söylendi. 12 Kasım 2024 tarihinde de Acar’ın “Cem abi 5 bin dolar ile yazı yazan ya da haber olur mu, zor konu değil” şeklindeki mesajı da okundu.

Cem Küçük, “Bu kişinin kim olduğunu ilk başta ben de bilmiyordum. Gazeteci olduğum için benim ile iletişime geçti. Kendisinden bu şekilde neden bana yazdığını bilmiyorum. Bu şahıstan para almadım. Zaten cevap da atmadım. Hatta bu kişiye ters cevaplar da verdim.” diye cevap verdi.

Yine Acar ile Küçük arasında ayakkabı mesajlaşmaları olduğu ve Acar’ın Cem Küçük’e ayakkabıyı hangi mağazaya bırakması gerektiğini ve ayakkabı numarasını sorduğu, Cem Küçük’ün de ayakkabı numarasını söyleyerek hangi mağazaya bırakması gerektiğini söylediği mesajlar okundu.

Cem Küçük, “Kendisinin bu hediyesini aldım. Bana yeni yıl hediyesi olarak gönderdi. Herhangi bir şekilde sorunlarını çözdüm diyerek bu hediyeyi almadım. Bunun için de talepte bulunmadım.” diye cevap verdi.

“KÜLLİYEYE İLETTİM” MESAJI DA DOSYADA

Aynı kişiyle yapılan başka bir yazışmada ise DHMİ içerisindeki bazı iddiaların Cem Küçük’e iletildiği ve “Bir baksana konuya, yapar mısın bir şey abi?” denildiği görüldü. Küçük’ün buna “Külliyeye ilettim” cevabını verdiği tespit edildi. Savcılıkta bu yazışmayı doğrulayan Cem Küçük, herhangi bir menfaat amacıyla değil, kendisine iletilen sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla bu cevabı verdiğini söyledi.

TANIMADIĞINI SÖYLEDİĞİ KİŞİDEN 14 KEZ PARA GELDİ

Savcılık, Cem Küçük’e Sezer Sezginer isimli kişiden hesabına 14 ayrı işlemle toplam 99 bin lira gönderildiğini de sordu. Küçük ise söz konusu kişiyi tanımadığını, hesabına neden para gönderildiğini bilmediğini ifade etti. İfadede, tanımadığını söylediği bir kişiden hesabına defalarca para gelmesine ilişkin herhangi bir açıklama getirememesi dikkat çekti.

KIBRIS’TAN GELEN ÖDEMELERE BELGE SUNAMADI

Savcılık sorgusunda Kıbrıs merkezli Diyalog Gazetecilik tarafından Cem Küçük’ün hesabına gönderilen 17 ayrı ödeme de gündeme geldi. Küçük, bu paraların çeviri hizmetleri karşılığında ödendiğini savundu ancak bu çalışmalara ilişkin sözleşme, fatura, makbuz ya da yazışma bulunmadığını kabul etti. Ayrıca Çin merkezli GB Times Global tarafından yapılan ödemelerin de geçmiş yıllarda yaptığı yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

ADNAN OKTAR’IN KİTAPLARINI ÜCRETLİ ÇEVİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e, Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısına ilişkin iddialar da yöneltildi. Küçük, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaları reddetti. Buna karşılık Adnan Oktar’ın yurt dışından gelen kitaplarını ekibiyle birlikte ücret karşılığında çevirdiğini kabul etti. Ayrıca Adnan Oktar ile 2012 yılında bir iftar programında görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını doğruladı.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI

İfadede Cem Küçük, gözaltına alındığı sırada cep telefonunun şifresini vermediğini, savcılık sorgusunda da şifreyi paylaşmak istemediğini beyan etti.

Soruşturma dosyasında ayrıca gizli tanığın; Cem Küçük’ün para karşılığında lehte veya aleyhte yayın yaptığı, Tahir Sarıkaya üzerinden para aldığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki iddiaları da yer aldı. Cem Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek iftira niteliğinde olduğunu savundu.

Soruşturmanın para hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller yönünden sürdüğü öğrenilirken, dosyada yer alan iddiaların soruşturma aşamasındaki değerlendirmeler olduğu, cezai sorumluluğun yargılama sonucunda kesinleşeceği belirtildi.