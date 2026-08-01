İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Küçük, dün akşam tutuklanarak Çorlu Cezaevi'ne gönderilmişti.



Küçük, hem jandarma hem de savcılık sorgusunda cep telefonu şifresini paylaşmak istemediğini belirtirken, inceleme işlemlerini sürdüren ekipler Küçük'e ait mesajların bir bölümüne ulaşmayı başardı.





"İBB İÇİN KAYYUM TOPLANTISI YAPTI"



Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de günlerce süren eylemlerin ardından iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanması kararından vazgeçtiğini iddia etmiş, bu plan kapsamında İBB'nin başına eski Ulaştırma Bakanı ve halen Trabzon Milletvekili olan Adil Karaismailoğlu'nun atanmasının kararlaştırıldığını iddia etmişti.



Gazeteci Bahadır Özgür, Küçük'ün telefonunda ulaşılan WhatsApp mesajlarında da bu olaya ilişkin önemli değerlendirmeler bulunduğunu belirtti.



Özgür, sosyal medya paylaşımında "Tutuklanan Cem Küçük'ün Watsapp mesajlaşmalarından birinde, eski Ulaştırma Bakanı ve halen Trabzon Milletvekili olan Adil Karaismailoğlu'nun, 19 Mart 2025 günü İBB için 'kayyum toplantısı' yaptığı iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.