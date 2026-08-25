İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında, KOM tarafından MASAK verileri kullanılarak hazırlanan kapsamlı analiz raporu ortaya çıktı. Raporda, 2019 ile 2026 yılları arasında Cem Küçük'ün hesaplarına giren toplam 35,1 milyon TL'nin 5 milyon 9 bin 300 TL'lik bölümünün 'izaha muhtaç şüpheli işlem' olarak nitelendirildiği belirtildi.

ZAMANLAMA UYUMU SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Raporda, 23 ayrı kişi ve şirketten gelen söz konusu 5 milyon 9 bin 300 TL'lik transferin, ücretli çalışan bir gazetici profiliyle bağdaşmadığı vurgulandı. Elde edilen 1,1 milyon TL'nin sadece 1 saat 34 dakika sonra bir holdinge aktarılmasının dikkat çektiği ifade edildi.

Ortak şüpheli ağlar ile yapılan haberler arasındaki para transferlerinin zamanlama uyumu, soruşturmanın temel odak noktaları arasında yer alıyor. Bu detaylar, para akışının şeffaflığı ve kaynağına ilişkin soru işaretlerini derinleştiriyor.