Nevada Çölü’nün kavurucu sıcağında düzenlenen Burning Man, bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişiyi bir araya getirdi. Katılımcıların günler içinde sıfırdan bir şehir kurduğu festivalde müzik, sanat ve farklı deneyimler bir arada yaşanıyor.

Türkiye’den de katılımların olduğu festivalde bu yıl Cem Pilevneli de yer aldı. Ünlü ressam Mustafa Pilevneli’nin torunu olan genç müzisyen, arkadaşı Ömer Ayla ile birlikte Burning Man için Nevada Çölü’ne gitti.

ÇÖLDEKİ FESTİVALDEN KARELER

Cem Pilevneli, festival boyunca yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çölün tozlu atmosferinden ve festival alanından görüntüler paylaşan Pilevneli’nin kareleri ilgi gördü.

Genç müzisyenin Burning Man’deki anları, festivalin sıra dışı atmosferini de gözler önüne serdi.

BURNING MAN’DE SIFIRDAN ŞEHİR KURULUYOR

Nevada Çölü’nde düzenlenen Burning Man, katılımcıların geçici bir şehir kurmasıyla diğer festivallerden ayrılıyor. Festival alanında sanat eserleri, kamplar ve farklı etkinlikler için özel alanlar oluşturuluyor.

Cem Pilevneli de arkadaşı Ömer Ayla ile birlikte bu sıra dışı deneyimin parçası oldu.