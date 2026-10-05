11 Mart'ta yayınlarına başlayan Cem TV, yaklaşık 6,5 ayın ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Cem TV Yayın Koordinatörü Erol Işık, kanalın kapanma kararı aldığını duyurdu.

Cem TV'nin 11 Mart'ta yayın hayatına başladığını ve yaklaşık 6,5 aydır yayınlarını sürdürdüğünü anımsatan Işık, kanalın yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini de ifade etti.

'BU SAVAŞ BİZE ÇOK ZARAR VERDİ'

"Cem TV kapanıyor! Haydi şimdi kına yakın!" diyerek başladığı paylaşımında Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Son yazımda Cem TV’nin yayıncılık dışında nelerle mücadele ederek yayın hayatını sürdürmeye çalıştığını, kimlerin engel olmaya çalıştığını, engel olmak için neler yaptığını anlatmıştım.

11 Mart’ta yayın hayatına başlayıp yaklaşık 6,5 aydır büyük mücadelelerle sürdürdüğümüz yayınlarımızı çok yakında sona erdirmeye karar verdik.

Koskoca Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla kurduğumuz ve yayınlarımızı sürdürdüğümüz halde o koskoca topluluktan en ufak bir destek görmedik.

Destek görmediğimiz gibi köstek de olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu.

Bu kötü niyetli şuursuzlara karşı neredeyse üçüncü dünya savaşındaymışız gibi savaştık.

Bu savaş bize elbette çok zarar verdi."