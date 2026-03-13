Cem Uzan ve kardeşlerinin 2021 yılında “Türkiye’deki şirket ve gayrimenkullerimize hukuksuz şekilde el konulup satıldı” iddiasıyla Paris’te açtığı 68 milyar dolarlık tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Beş yıl süren incelemenin ardından mahkeme, Uzanların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için “yapay bir zemin” oluşturmaya çalıştığını tespit etti.

Kararda, TMSF’nin bir kamu tüzel kişiliği olduğu vurgulanarak Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Davayı yetkisizlik gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzanların davalılara toplam 100 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

CEM UZAN'IN ÖZEL KASASINA EL KONULDU

Fransız yargısının son yıllardaki kararlarında Türkiye’deki mahkeme kararlarının Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetmesiyle birlikte TMSF, Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu ve Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu. Böylece Uzan’ın Fransız bankalarından para çekmesi de engellendi.

Uzan ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararının oluştuğu, bu zararın vatandaşların vergileriyle karşılandığı belirtildi. TMSF’nin söz konusu zarar için Hazine’den borçlanarak İmar Bankası mağdurlarına ödeme yaptığı, zarar tutarının DİBS’e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak amacıyla geriye dönük işlemler yaptırdığı tespit edilen Cem Uzan hakkında da mahkûmiyet kararı verildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davalarda Uzan; kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplam 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Uzan ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı ve faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco tahkim davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandı.