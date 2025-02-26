Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 metre rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki bu lüks otel, 2000'li yılların başında Uzan Grubu tarafından inşa edilmiş ancak açılamadan satışa sunulmuştu.

MİLLİ EMLAK 2019 YILINDA ÖZEL BİR FİRMAYA SATTI

Yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamayan otel, grubun mal varlıklarına el konulmasının ardından TMSF'ye geçti. Daha sonra TEDAŞ'a devredilen otel, mahkeme kararıyla Hazine adına tescillendi ve 2019'da Milli Emlak tarafından özel bir firmaya satıldı.

Ancak geçen yıllar içinde otel hizmete alınamadı ve atıl duruma düştü. Hava koşulları nedeniyle dış yüzeyi tahrip olan otelin camları kırıldı ve içindeki eşyalar yağmalandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemde otelin kurtarılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak Karaloğlu'nun Diyarbakır'a atanması sonrası bu girişimler unutulmuştu.

PLAN GERÇEKLEŞEMEDİ

2019'da oteli satın alan firma yetkilileri, o dönemde yaptıkları açıklamalarda bölgeye yatırım yapma niyetinde olduklarını, kooperatif yönetimiyle yakın ilişki kurduklarını ve 2020 yılında oteli yenileyerek hizmete açmayı planladıklarını söylemişti. Ancak pandemi süreci ve diğer nedenlerle bu plan gerçekleştirilemedi.

EMLAKÇI FİYATINI AÇIKLAMIYOR

Geçen aylarda, atıl durumdaki otelin üzerine 'satılık' tabelası asıldı. Yetki verilen emlakçı, otelin satışının gerçekleştirildiğine dair bilgi aldığını, ancak detaylar hakkında açıklama yapamayacağını belirtti. 22 odalı bu otel, 3 bin 567 metrekarelik bir arazide, 555 metrekare kapalı alana sahip. 2019'daki satış sonrası kırılan dış camları yenilenmiş olsa da, otel yeniden atıl duruma düşünce birçok dış camı tekrar kırıldı.