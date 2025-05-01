İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte başlayan protestolar yerini 2 Nisan’da genel tüketim boykotuna çevirmişti.

Boykota destek veren ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, önce gözaltına alınmış sonrasında da adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Üzümoğlu, bu süreçte yaşadıklarını T24’ten Binnaz Saktanber’e anlattı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ MUHALİFİM"

Genç oyuncu, “Seni ses çıkarmaya iten sebepler, rahatsız eden adaletsizlikler neydi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"O kadar çok şey var ki. Kadın cinayetleri, çocuk ölümleri, ekonomik sıkıntı, öğretmenlerin işsiz kalması, doktorların sınırsızca çalıştırılması, sanat yapmak isteyen insanların alan ve maddi imkan bulamaması…Kime dokunsan bir dert var. Yaşlısından çocuğuna, kedisinden köpeğine bu memlekette yaşayan herkesin o kadar çok derdi var ki.

Her alanda böyle büyük problemler varken ve bu sorunlar iyileşmek öte dursun sürekli kötüleşirken bir şey söylemek gerekiyor. Ben her zaman söyleyen birisiydim ama sosyal medyayı aktif kullanan birisi değildim. Bütün bu sebepler zaten beni itti. Adaletin bu kadar bir kişinin isteğine göre kullanılması zaten kabul edilebilir bir durum değil.

Gözaltı sürecinde polisler de bizim gibi hiçbir şey yemediler. Yani sen açsan o da aç…Benim meselem sadece ben değilim. Benim meselem aynı zamanda o. Bir polis kötü muamele yapıyor diye ben polisi niye hakir göreyim? İnsan hakkı ve onuru diye bir şey var. Bu meseleler bana öylesine çarpıyor ki ağzımı açmamak mümkün değil. O yüzden açıyorum. Bir de zaten muhalif bir yapım var. Çocukluğumdan beri muhalifim.”

“AKLIMDA ATATÜRK’ÜN ŞIKLIĞI VARDI”

Gözaltına alınma anını anlatan Üzümoğlu, “Gözaltına alınmayı bekliyordum. Öncesinde çok sevdiğim bir tiyatrocu abimle birlikteydim. Hedefler onu gösteriyordu. “Abi merak etme senden önce bana gelirler” dedim. Bir sonraki akşama zaten kapı çaldı. Polisler geldiğinde ilk söylediğim şey “Ben de sizi bekliyordum” oldu. Tabii ki evde kıyafetlerimle hazır beklemiyordum (gülüyor). Ama geldiklerini anladığımda “Muhtemelen mahkemeye çıkartırlar beni. O zaman şık giyineyim” dedim. Bir şekilde aklımda Atatürk'ün şıklığı vardı. O müthiş bir duruş gibi geliyor bana. Her yerde şık ve nizamlı olma hali. O anlamda çok iyi örnek almışım Atatürk'ü. Takım elbisemi giyip gitmedim ama o anda “Beyaz bir gömlek giyeyim” dedim” ifadelerini kullandı.

Sessiz kalamayacağının altını çizen Üzümoğlu, “İçeri girsem de girmesem de, ben konuşmaya devam edeceğim, etmezsem zaten ben, ben olamam. Tutup da bir liderlik vasfıyla bir şey yapma iddiasında değilim ama bu benim varoluşum, benliğim. Ben bir şey söylemek zorundayım. Söylemezsem ölürüm. Belki ilk söylediğim zaman 90 bin kişi takip ediyordu, Şimdi 600 bin kişi takip ediyor ve ben yine bunu söylemeye devam ediyorum. “Bir şey olmak” için değil. Ama söylemeye tabii ki devam edeceğim” dedi.

TRT'YE TEPKİ: 'TABİİ’NİN YANINDAN GEÇMEM'

Boykota gösterdikleri destek gerekçesiyle TRT’nin tabii adlı platformundaki dizilerden çok sayıda oyuncu, yönetmen ve senarist çıkarılmıştı. Üzümoğlu, “tabii de oynar mısın?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii’ de tabii ki oynamam. Halkın parasıyla içerik üreten ve bu içeriğin insanlar tarafından seyredilmesi için para isteyen ve kendi fikirlerini açıkça beyan ettikleri için işten çıkarılan oyuncu, senarist ve yönetmenlerin olduğu bir platformda tabii ki oynamam. Yanından geçmem.”