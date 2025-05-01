NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisi yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraşıyor...

Dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar derken gazeteci Birsen Altuntaş geçen günlerde sezon finalinin öne çekildiğini duyurmuştu. Bir bölüm erken sezon finali yapma kararı alınan 'Şakir Paşa Ailesi'nin 15. bölümde ara vereceği belirtilmişti.

Dizinin fanları sezon finali beklerken başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ise final haberi geldi.

Diziyle ilgili yaşananları T24'e anlatan oyuncuya şöyle bir soru geldi:

"Şakir Paşa Ailesi için final kararı alındı. Çok büyük umutlarla başlayan ama çok büyük şanssızlıklar yaşayan bir dizi oldu. Nasıl bir tecrübe kaldı sende bu işten geriye?"

"NE YAZIK Kİ BÖYLE SONUÇLANDI"

Dizide 'Cevat Şakir' karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, bu soruya verdiği cevapla finali duyurmuş oldu. İşte yanıtı:

"Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi."

Geçen ay dizisinin setinde çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan ölmüştü.