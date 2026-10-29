Cem Yılmaz’ın bir arkadaşıyla vakit geçirirken görüntülendiği yönündeki paylaşımın ardından buluşmanın ayrıntıları netleşti. Gossip Pasta’nın paylaştığı görüntülerde tek bir arkadaşıyla olduğu düşünülen Yılmaz’ın, aslında altı kişilik bir grupla bir mekânda yemek yediği ortaya çıktı.

GORA 4 GORA EKİBİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ünlü komedyenin buluştuğu grubun, yeni projesi GORA 4 GORA ile bağlantılı olduğu öğrenildi. Film ekibinden isimlerle bir araya gelen Yılmaz’ın yanında oyuncu İdil Sivritepe’nin de bulunduğu belirtildi.

İDİL SİVRİTEPE DE KADRODA

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatına ilişkin paylaşımlarıyla da sosyal medyada konuşulan İdil Sivritepe, GORA 4 GORA kadrosunda yer alıyor. Cem Yılmaz’ın film ekibiyle buluşması, yeni projenin oyuncu kadrosunu da yeniden gündeme taşıdı.