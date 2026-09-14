Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz ile önceki gün Zincirlikuyu’da bulunan bir AVM’de objektiflere takıldı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Yılmaz, bir süre poz verdikten sonra alışveriş turuna devam etti.

“BU DEFA BASTONUM YOK”

Geçmişte baston kullanırken görüntülenen Cem Yılmaz, bu kez yürürken baston kullanmadı. Muhabirlerin karşısına bastonsuz çıkan komedyen, fotoğraf isteğinin ardından “Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum” diyerek espri yaptı.

Cem Yılmaz daha sonra oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte AVM turuna kaldığı yerden devam etti.