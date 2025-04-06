Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan tepkiler protestolara dönüşmüş, yapılan her paylaşım ayrı olay olmuştu. Sürecin bir an olsun durulmadığı gündemde X platformunda hesap kapatma ve gönderi silme durumlarıyaygınlaştı. Oyuncu Berna Laçin ve fenomen Danla Bilic gibi isimlerin hesapları kapatılırken ünlü isimler bir bir Bluesky platformuna geçiş yapmaya başladı.

X'in eski rakibi olan Bluesky'a geçen oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ardından komedyen Cem Yılmaz da bu göçe katılanlardan biri oldu.

Bluesky profilini paylaşan Yılmaz, link açılmadığı için Elon Musk'a göndermede bulundu: "Link açılmıyor! Lan adam hesap kapatıyor Bluesky linkini açtırır mı! Neyse yolu bulunur."

"BU DA BİR MESAİ! BANA TUHAF GELİYOR"

Bluesky'da ise ilk paylaşımı "Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor. Ya hak!" sözleri olan Cem Yılmaz'ın paylaşımları ardı ardına geldi:

"Bugün en terbiyeli (!) adam bile sanatçı sıfatını kendine bahsettiği şey sanıyor. Ben sana sanatçı dememeler falan! Kardeş, ortalık yangın yeri, unvan mı kovalıyoruz? Armageddon olmuş, adam dövecek artist arıyor. Bu da bir mesai! Bana tuhaf geliyor. Neyse, 'Her şey çok güzel olacak' demiştim."

"Yazdığımız, çizdiğimiz işlerde bir görüş, bir tavır, bir fikir vardır. Bunu bilsin istersin, okuyan, izleyen. George Orwell'in başına dikilip 'Aga, olayları kes; aga, şöyle de; abi, şunu da ekle; birader, sen de biraz sert gir' deseydi! Orwell da ' sizin yapacağınız işi' deyip romanı yarım bırakırdı."