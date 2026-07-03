Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) yıllardır aktif olarak kullandığı hesabındaki tüm paylaşımlarını aniden silmesiyle gündem oldu. Herhangi bir açıklama yapmayan Yılmaz’ın bu sürpriz adımı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

TÜM GÖNDERİLERİ TEK SEFERDE KALDIRDI

2010 yılından bu yana X platformunda aktif olan Cem Yılmaz, hesabındaki tüm gönderileri tek seferde kaldırdı. Ünlü komedyenin bu kararı sonrası hesabın tamamen boş hale gelmesi dikkat çekti.

''SESSİZ PROTESTO'' OLARAK YORUMLANDI

Yılmaz’ın hamlesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları bu adımı son dönemde adli süreciyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş’a yönelik bir “sessiz destek” ya da “protesto” olarak yorumladı.

Alternatif stand-up sahnesinin öne çıkan isimlerinden Deniz Göktaş hakkında, sosyal medyada paylaştığı videolarda “suç unsuru bulunduğu” gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve İstanbul Havalimanı’nda yurtdışı dönüşünde gözaltına alınmıştı.

CEM YILMAZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Söz konusu süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cem Yılmaz’ın hesabını tamamen temizlemesi “komedi dünyasında dayanışma mesajı” şeklinde değerlendirildi. Ancak bu yorumlara ilişkin Cem Yılmaz cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada Cem Yılmaz'ın bu hamlesi, olayın yalnızca bir dijital temizlik mi yoksa sessiz protesto mu olduğu sorusu ise yanıtını koruyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

29 Haziran 2026 tarihli DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.

Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı.