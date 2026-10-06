Geçtiğimiz aylarda yaşadığı kalp krizi ve ardından gördüğü tedaviyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bu kez ailesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Yılmaz'ın paylaştığı karede babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz birlikte yer aldı.

ÜÇ KUŞAK AYNI KAREDE

Cem Yılmaz'ın paylaştığı aile portresinde Yılmaz ailesinin üç kuşağı bir araya geldi. Ünlü komedyene babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz eşlik etti. Aile üyelerinin siyah kazak ve beyaz gömleklerle benzer şekilde giyinmesi de fotoğrafta dikkat çekti.

Cem Yılmaz, aile fotoğrafını M.C. Hammer'ın "Addams Groove" şarkısı eşliğinde yayımladı. Yılmaz, paylaştığı fotoğrafın üzerine "Allah saklasın :))" notunu yazdı.

AİLE FOTOĞRAFINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Babası, ağabeyi ve oğluyla objektif karşısına geçen Cem Yılmaz'ın paylaşımında dört aile üyesi aynı karede yer aldı. Yılmaz'ın paylaşımında kullandığı şarkı ve fotoğrafa eklediği kısa not da öne çıktı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo yapılarak balon ve stent uygulandı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine hastaneden taburcu edildi.

Kalp krizinin ardından hastanede tedavi gören Cem Yılmaz, uygulanan anjiyo, balon ve stent işlemlerinin ardından taburcu edildi. Ünlü komedyen, yaşadığı sağlık sorununun ardından bu kez ailesiyle çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi.