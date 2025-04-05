Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya platformu X’te kendisine yöneltilen eleştirel yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geldi...

Yılmaz, Ferhan Şensoy'un kavuğu kendisine vermeyi tercih etmemesiyle ilgili yazılan yoruma; "Ben tiyatrocu değilim" şeklinde karşılık veren komedyen, "Sanat da bu değil, sanatçı da" şeklinde yapılan yoruma da kullanıcının profilinde yazanlara gönderme yaparak yanıt verdi.

"Newsjunkie Burcu ! Sen bir muktedir vitaminisin ! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı ! George Orwell bitti Ferhan abi mi başladı ! Ben tiyatrocu değilim kavuğu bana niye versin a avanak ! Böyle böyle birbirine kırdırırlar ..yazık çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşcasına" diye cevap verdi.

Yılmaz, 'Gece 12 sonrası sarhoş yazılmış gevelemeler, kimseyi tanımlamıyor ve çok boş beleş laflar. Sahnede küfrü komiklik sanan ve onu takip edenler için ucuz sözler. Sanat da bu değil, sanatçı da. Buyur. Gevelemiş gene'' eleştirilerine Cem Yılmaz,'Hanımefendi allah rızası için profilinizde yazdığınız ünvanları bi tekrar okuyun ya insan bu kadar çoşmamalı ! Sanat bu değil ?!?! Pes' sözleriyle cevap verdi.

Yılmaz, daha sonra genel bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

-Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli…

-Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?