GORA serisinin devamı olarak hazırlanan ve bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşacak GORA 4 GORA için geri sayım sürüyor. Dijital bir platformda yayınlanacak yapımın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR
Arif'in hem oğlunun güvenini yeniden kazanmaya hem de Demon'un algoritmalarla yönettiği düzeni sona erdirmeye çalıştığı GORA 4 GORA dizisinin çekimlerinde beşinci hafta geride kaldı.
Cem Yılmaz da sette fotoğrafçı Yiğit Eken tarafından çekilen yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyen, paylaşımına "Gora 4 Gora Dünyası" notunu ekledi.
Paylaşılan siyah beyaz set karelerinde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak da yer aldı. Altı bölümden oluşacağı belirtilen GORA 4 GORA dizisinin yayın tarihi ise henüz duyurulmadı.
Hem senaryosunu yazan hem de yönetmenliğini üstlenen Cem Yılmaz'a, GORA 4 GORA dizisinin oyuncu kadrosunda Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz eşlik ediyor.
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