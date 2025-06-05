ABD’den Özel Parçalarla Getirildi

Gösteri dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, hayranlarıyla buluştuğu dolu dolu turnesini noktaladıktan sonra, Amerika’dan özel olarak getirilen parçalarla tasarlanan bir motosiklet edindi. Kişiye özel olarak modifiye edilen bu özel araç, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fiyatı 2.5 Milyon TL’yi Geçti

Edinilen bilgilere göre, Cem Yılmaz’ın bu lüks motosiklete yaptığı yatırım 2 milyon 500 bin TL’yi aştı. Komedyen, yoğun geçen performans sezonunun ardından hem kendine hem de hayranlarına bu hediyeyle adeta görsel bir şölen sundu.

Yeni Oyuncağıyla Poz Verdi

Gösteri sonrası mutluluğunu gizlemeyen Yılmaz, yeni motosikletiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Turne yorgunluğunu geride bırakan ünlü isim, hem tarzı hem de tercihiyle bir kez daha magazin dünyasının ilgi odağı olmayı başardı.