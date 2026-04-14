“Gel Konuşalım” adlı televizyon programında konuşan Erken, kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda Cem Yılmaz’ın vize başvuru sürecinde yaşandığı iddia edilen bir olayı izleyicilerle paylaştı. ''ŞAKA YAPILDIĞINI SANMIŞ'' “Gel Konuşalım” programında konuşan Ece Erken, Cem Yılmaz’ın vizesinin reddedildiğine dair bilgiler paylaştı. Erken, kendisine ulaşan iddiaları şu sözlerle aktardı: “Vize sırasındaki görevli kadın Cem Yılmaz’ı tanımamış. Şaka yapıldığını sanmış, sonrasında kızmış ama daha sonra gülerek çıkmış.” Söz konusu iddia sosyal medyada ve bazı programlarda gündem olurken, Cem Yılmaz cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. ŞOVUNDA DALGA GEÇMİŞTİ Cem Yılmaz'ın bir şovunda pasaport kontrolüyle ilgili esprili anlatımı gündem olmuştu. ''İngiltere'ye giremez miyim? Yanımda param var, turist olarak geldim.'' sözleri kahkahalar attırmıştı.

