Ünlü komedyen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir gösterisine katıldığı anıyı paylaşırken, gündemdeki “diploma” tartışmasına esprili bir göndermede bulundu.
'KARA YAĞACAK, CEM'İ İZLEMEYE GİTTİLER'
Yılmaz, İmamoğlu’nun İstanbul’daki bir performansına geldiğini anlatarak, “Başkan’ım, hoş geldiniz ama şimdi kar yağacak, ‘Başkan Cem’i izlemeye gittiler’ diyecekler” dedi.
'DİPLOMASINI ELİNDE TUTUYORDU'
Ardından gülerek, “Tabii bu arada Başkan diplomasını da yanında getirmiş, gösteri boyunca elinde tutuyordu” diye ekledi.
Gösteride, ellerini kelepçelenmiş gibi yaparak başka bir göndermede daha bulunan Yılmaz, izleyicilerden büyük alkış ve kahkaha aldı.