Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesinin ardından Yılmaz'a ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı. 53 yaşındaki sanatçı, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde Yılmaz'ın kalbin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlendi ve kendisine anjiyo uygulandı. Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "iyiyim" mesajı vererek kendisini merak edenlere teşekkür etti.

"İLK 2 SAATTE MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp krizine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kalp krizinde ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Keskin, "Kalp krizinde en kritik faktör zamandır; ilk 2 saat içinde müdahale edilip damarın açılması hayati önem taşır. Göğüste baskı, sıkışma, yanma hissi ile sol kola veya çeneye yayılan ağrılar en belirgin sinyallerdir" dedi. Keskin, Yılmaz'ın yaşadığı olayda en kritik faktörün acil servise başvurduğu ilk dakikalardan itibaren zamanın doğru yönetilmesi olduğunu belirterek emeği geçen doktorlar ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

'DUL BIRAKAN DAMAR' DETAYI

Prof. Dr. Keskin, Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin kardiyolojide "anterior MI" olarak adlandırıldığını ve kalbin ön yüzünü etkilediğini belirtti. Bu tür kalp krizlerinde sıklıkla LAD adı verilen koroner damarın tıkandığını ifade eden Keskin, LAD'nin halk arasında "dul bırakan damar" olarak bilindiğini söyledi. LAD'nin özellikle erkeklerde görülen kalp krizlerinde sık karşılaşılan damarlardan biri olduğu belirtildi. Türkiye'de kalp krizi yaş ortalamasının yaklaşık 55 olduğunu ifade eden Keskin, 53 yaşındaki Cem Yılmaz'ın da sık karşılaşılan yaş grubunda bulunduğuna dikkat çekti. Yılmaz'ın tüm risk faktörlerini ve kullandığı ilaçları bilmediğini özellikle vurgulayan Keskin, sigara kullanımının kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörlerinden biri olduğunun altını çizdi.