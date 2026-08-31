Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ve anjiyo operasyonu geçirmişti. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgiye dikkat çekti.

KULAK MEMESİNDEKİ ÇİZGİ “FRANK İŞARETİ” OLARAK BİLİNİYOR

Yılancıoğlu, Cem Yılmaz’ın kulak memesindeki dikey çizginin tıp literatüründe “Frank işareti” olarak adlandırıldığını belirtti.

Söz konusu bulgunun ilk kez 1970’li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini ifade eden Yılancıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kulağınızdaki bir çizgi, kalbiniz hakkında ipucu verebilir mi? Sevgili Cem Yılmaz büyük bir kalp krizi atlattı ve şimdi şükür gayet iyi, kendisine çok geçmiş olsun. O bizim kıymetlimiz.

Bu arada dikkatleri çeken bir fotoğrafı konuşuluyor. Bu fotoğrafta bir belirti göze çarpıyor. Elbette bu belirti olan herkes problem yaşayacak demek değil ama tıp literatüründe böyle bir bulgu var.

Kulak memesini çapraz şekilde geçen belirgin oluğa Frank işareti (diagonal earlobe crease) deniyor. Bu bulgu ilk kez 1970’lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi ve o zamandan beri birçok gözlemsel çalışmada ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkisi araştırıldı.

Bazı meta-analizler, Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebildiğini gösteriyor. Olası açıklamalar arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybı bulunuyor.

"TEK BAŞINA BİR İŞARET OLAMAZ"

Ama kritik nokta şu: Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Yaşla birlikte daha sık görülür ve sağlıklı kişilerde de bulunabilir.

Yani kulağınızda bu çizginin olması “kalp hastasısınız” anlamına gelmez; fakat özellikle sigara, hipertansiyon, yüksek LDL, diyabet veya aile öyküsü gibi başka risk faktörleri de varsa, kardiyovasküler riskinizi değerlendirmek için küçük bir hatırlatıcı olabilir.

Bazen vücudumuz, içeride olanlarla ilgili dışarıdan küçük ipuçları verir.

Not: Bu paylaşım tanı veya tedavi amacı taşımaz. Kardiyovasküler risk değerlendirmesi için hekiminize başvurun."