Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda; İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Eylem ipek Şafak, Gökhan Şafak, Sıla Gençoğlu, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Burak Çelik, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak jandarma ve Adli Tıp Kurumu işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ile İlyas Yalçıntaş ise, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Aybüke Albere, Feyza Cihan, İrem Haznedar, Ateş İnce, Sıla Gençoğlu, Gökhan Şafak, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı ve Büşra Tatar ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CEM YILMAZ’IN KUZENİ

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında yer alan Öner Faruk Işık, 2007'den bu yana Cem Yılmaz'ın kurucusu olduğu CMYLMZ Fikir Sanat bünyesinde yapımcı olarak görev yapan Işık, komedyenin son yıllardaki neredeyse tüm büyük projelerinde kamera arkasındaki kilit isimlerden biri olarak yer aldı.

EN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN

Yapımcılığını üstlendiği projeler arasında Erşan Kuneri, Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus, Arif V 216, Pek Yakında, Ali Baba ve 7 Cüceler, Deli Aşk ile Karakomik Filmler: 2 Arada ve Karakomik Filmler: Kaçamak gibi Cem Yılmaz kariyerinin öne çıkan yapımları bulunuyor. Ayrıca 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filminin yapım ekibinde de yer alan Işık, yıllar içinde Cem Yılmaz'ın sinema yolculuğunun perde arkasındaki en yakın çalışma arkadaşlarından biri haline geldi.