Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde göğüs ağrısı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a anjiyo yapılmış ve iki gün boyunca doktor gözetiminde tutulmuştu.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili hastane odasından yaptığı açıklamada doktorların kendisine stresten uzak durmasını tavsiye ettiğini söylemişti.
CEM YILMAZ BERBER ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ
Sağlık sorunlarının ardından geçtiğimiz ay Beykoz'da düzenlenen bir davete katılan Cem Yılmaz, gece boyunca baston kullanmıştı. Ünlü komedyenin bastonlu görüntüleri de gündem olmuştu.
Cem Yılmaz bu kez Levent'te bir berberden çıkarken objektiflere yansıdı. Yılmaz'ın yanında ise uzun süredir dostluğu bilinen oyuncu Ozan Güven vardı. Öte yandan, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Cem Yılmaz'ın yanında Bülent Şakrak da vardı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken Ozan Güven'e nasıl oldukları soruldu. Güven, gülerek “İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık” yanıtını verdi.
İkilinin ne konuştuğu sorusuna ise Güven, esprili bir şekilde “Kıldan tüyden şeyler” diyerek karşılık verdi.
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“SAĞLIK PROBLEMİMİZ VARDI, HALLETTİK”
Kalp krizi sonrası sağlık durumu merak edilen Cem Yılmaz da gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini kabul ederek teşekkür etti.
Yaşadığı sağlık sorununu geride bıraktığını belirten ünlü komedyen, kendine özgü esprili üslubuyla “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik tıraşımızı da olduk, hayata döndük” dedi.
Mekandan paylaşım yapan Cem Yılmaz, fotoğrafına **“Kalp Damar Grubu 2. Geleneksel Yemeği”** notunu düştü. Ünlü komedyenin objektiflere gülümseyerek verdiği poz kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, sağlık durumunun iyi olduğu görülen Yılmaz'ın bu hali hayranlarını da sevindirdi.
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