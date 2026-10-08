“SAĞLIK PROBLEMİMİZ VARDI, HALLETTİK”

Kalp krizi sonrası sağlık durumu merak edilen Cem Yılmaz da gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini kabul ederek teşekkür etti.

Yaşadığı sağlık sorununu geride bıraktığını belirten ünlü komedyen, kendine özgü esprili üslubuyla “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik tıraşımızı da olduk, hayata döndük” dedi.

Mekandan paylaşım yapan Cem Yılmaz, fotoğrafına **“Kalp Damar Grubu 2. Geleneksel Yemeği”** notunu düştü. Ünlü komedyenin objektiflere gülümseyerek verdiği poz kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, sağlık durumunun iyi olduğu görülen Yılmaz'ın bu hali hayranlarını da sevindirdi.