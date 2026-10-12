Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan yazlık evinde yaşadığı göğüs ağrısının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. İşlemlerinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen, bugün aynı hastaneye kontrol için geldi.
KALP KRİZİ SONRASI TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde göğüs ağrısı yaşayınca Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen komedyen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanmıştı.
FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
İşlemin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Cem Yılmaz, iki gün koroner yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 31 Ağustos'ta taburcu edilmişti.
Ünlü komedyen, bugün kontrol için aynı hastaneye gitti. Hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, Prof. Dr. Ercan Akşit'i ve üniversite hastanesinin hesaplarını da etiketledi.