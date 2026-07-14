Cem Yılmaz'ın yıllar sonra yeniden hayata geçirdiği GORA 4 GORA projesinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Dijital platformda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın setinden gelen son paylaşım ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

13 YAŞINDA YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Ünlü komedyen, kişisel sosyal medya hesabından oğlu Kemal Yılmaz'ın sete yaptığı ziyaretten bir kare yayımladı. Fotoğrafta, 13 yaşındaki Kemal'in yönetmen koltuğuna oturarak monitörden çekimleri dikkatle izlediği görüldü. Eğlenceli paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Uzun yıllardır büyük bir hayran kitlesine sahip olan GORA evrenini yeniden ekranlara taşıyacak dizinin senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyor. Yapım, hem serinin hayranları hem de dijital platform izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projede Cem Yılmaz'ın yanı sıra Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz de rol alıyor.