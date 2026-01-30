Komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

Yılmaz, zaman zaman oğlu Kemal ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü komedyen, oğlu ile çekildiği bir kareyi Instagram'da yayınladı.

"BÜYÜDÜKÇE BABASINA BENZİYOR"

Baba-oğul karesi büyük ilgi gördü. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. "Büyüdükçe babasına benziyor", "Aynı babası" gibi yorumlar yapıldı.

"HABERİ SAKIN ANNENE GÖSTERME"

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Ünlü komedyen bu nafaka krizini gösterisine de taşımıştı. Cem Yılmaz, seyircilerine şunları anlatmıştı: "Geçenlerde oğlum Kemal internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var."