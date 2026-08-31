Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo uygulanan Cem Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ünlü komedyen, hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam 'Gora'nın çekimleri bitti' dedim, şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum" ifadelerini kullandı. Ayvacık'taki ilk hastanede ve Çanakkale'deki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, kendisini soran, arayan ve ziyaret edenlere de teşekkür etti. Sağlık Bakanı'nın geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yılmaz, "Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu... Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar 'stresten uzak durun' dedi. Güldüm" sözlerini paylaştı.

"KEŞKE ÖLSEYDİ... NİYE KURTARDINIZ?"

Cem Yılmaz'ın paylaşımına çok sayıda kişi "Geçmiş olsun" mesajları gönderirken, bazı kullanıcıların ise olumsuz ve nefret içerikli yorumlar yaptığı görüldü. Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu yorumlara tepki gösterdi. Son iki gündür tanıdığı ve tanımadığı çok sayıda kişinin arayarak Cem Yılmaz'ın sağlık durumunu sorduğunu ve iyi dileklerini ilettiğini belirten Can Yılmaz, bu kişilerin tamamına teşekkür etti. Ancak bazı kişilerin "Keşke ölseydi", "Niye kurtardınız?", "Yallah", "Niye ölmemiş" ve "Tüh yine ölmedi" gibi ifadeler kullandığını belirtti.

"SEVMEMEK VE ELEŞTİRMEK HERKESİN HAKKI"

Can Yılmaz, Cem Yılmaz'ın herkes tarafından sevilmek zorunda olmadığını belirterek, "Kimsenin Cem'i sevme mecburiyeti yok. Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Bunların hepsi son derece normal" dedi. Bir kişiyi sevmemenin, eleştirmenin ve ona öfkelenmenin herkesin hakkı olduğunu ifade eden Yılmaz, ancak bir insanın ölümünü dilemenin bunun devamı olmadığını vurguladı. Can Yılmaz, "Çünkü 'Senden hoşlanmıyorum' ile 'Keşke ölseydin' arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Asıl üzerinde durulması gereken de o mesafenin nasıl bu kadar kolay aşılır hale geldiği" ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ SEVMEMEK ÇOK İNSANİ, ÖLMESİNİ İSTEMEK DEĞİL"

Can Yılmaz, yaşananların yalnızca kardeşi Cem Yılmaz üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, benzer söylemlerin toplumdaki daha geniş bir soruna işaret ettiğini söyledi. "Bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Sonra bir bakıyorsunuz, ölüm bile günlük tartışmanın içinde kullanılan sıradan bir kelime olmuş" diyen Yılmaz, kendisini en çok ürküten noktanın, bu ifadeleri kullanan insanların çoğunun kendilerini kötü insanlar olarak görmemesi olduğunu belirtti. Günlük hayatlarında sevdikleri ve üzüldükleri şeyler bulunan insanların, hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebilmesinin düşündürücü olduğunu ifade eden Can Yılmaz, "İnsanın kendi hayatında sahip çıktığı merhameti, tanımadığı ya da sevmediği birinden bu kadar kolay esirgeyebilmesi tuhaf. Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil" sözleriyle açıklamasını tamamladı.