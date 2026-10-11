Komedyen Cem Yılmaz, saat tutkusuyla yeniden gündeme geldi.

İstanbul Saat Festivali'ne katılan Yılmaz, İsviçre merkezli lüks saat ve mücevher markası Chopard'a ait saatini gösterdi.

Kadranı özel Japon uruşi boyama tekniğiyle tasarlanan saatin fiyatının 35 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 722 bin lira) olduğu belirtildi.

Cem Yılmaz'ın saat koleksiyonunda Rolex Daytona, Rolex GMT-Master II "SARU", Audemars Piguet, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre Reverso ve Omega Speedmaster gibi dünyaca ünlü markalar yer alıyor.

SAAT MERAKI KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI

Murat Çelik'in Youtube kanalına da saatlere olan ilgisi hakkında konuşan Cem Yılmaz, bu merakının küçük yaşlarda başladığını anlattı.

Yılmaz, çocukluk döneminde iki bileğine birden saat taktığı zamanlar olduğunu da dile getirdi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili de açıklama yaptı.

Ünlü komedyen, "Sosyalleşerek daha iyi oluyorum. Zor bir şeydi ama moralliyim. Sağlığıma dikkat etmekte küçük bir uyarı olarak aldım bunu" ifadelerini kullandı.