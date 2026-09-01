Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavisi tamamlanan Yılmaz, taburcu edildi.
Evine dönen Cem Yılmaz, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle buluştu.
Babası Arif Yılmaz, Annesi Sebahat Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz ile buluşan Yılmaz, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Yılmaz, paylaşımına 'kalp' emojisi de ekledi.