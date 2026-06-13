2013 yılında evliliklerini sonlandıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşlerin bu anlamlı günde yan yana görüntülenmesi, sosyal medyada da çok konuşuldu.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

İngiliz Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğullarının mutluluğuna ortak oldu. Uzun süredir dostane ilişkilerini sürdüren eski eşler, bu anlamlı günü birlikte kutladı.

Basın mensuplarının ilgisini üzerine çekerken, "Duygularınızı öğrenebilir miyiz?" sorusuna "Yeniden doğmuş gibiyiz. ben ilk defa mezun oluyorum" sözleriyle esprili şeklinde yanıt verdi. Ahu Yağtu ise duygularını kısaca "heyecanlıyız" diyerek ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Törenden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun oğulları için bir araya gelmesi, takipçiler tarafından takdirle karşılanırken çok sayıda olumlu yorum yapıldı.