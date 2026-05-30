Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz, bu kez yapay zekâ teknolojisini mizahına malzeme yaptı. Ünlü komedyen, yapay zekâ ile oluşturulan bir karakterle ilgili yaptığı paylaşımda esprili ifadeler kullanarak takipçilerinin dikkatini çekti.

Yılmaz, paylaşımında, "68 milyarlık serveti ile 71 yaşındaki Ester Gon Zales Van Geewasch ile yaşadığım aşkı saklayamam" ifadelerine yer verdi. Tamamen mizahi bir kurgu olarak değerlendirilen paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Takipçileri tarafından yoğun ilgi gören paylaşımın altında binlerce yorum yapılırken, birçok kullanıcı komedyenin yapay zekâ destekli görsel ve metinlerle oluşturduğu espriye güldüklerini belirtti.