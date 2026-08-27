Cem Yılmaz, hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemden düşmüyor. Usta komedyen, bu kez imajındaki radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.

2004’ün unutulmaz filmi ‘G.O.R.A.’nın devamı ‘GORA 4 GORA’ için hazırlıklar sürerken Yılmaz, aynanın karşısına geçti. Hem senaryoyu yazan, hem yöneten hem de başrolde yer alacak olan Yılmaz, karakteri Arif'in yeni macerası için sakallarından kurtulup saçlarına renk katma kararı aldı.

"HEMEN ESİ HALİNE DÖNSÜN"

Yeni imaj ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Kimi kullanıcı Yılmaz'ın biraz zayıflaması gerektiğini belirtirken, kimisi "Olmamış ya" şeklinde serzenişte bulundu.

Bazı yorumcular ise "Ali Ağaoğlu sandım" diyerek benzetme yaptı. Hatta "Hemen eski haline dönsün" ve "Sütyen taksın" gibi espriler de gecikmedi.

Arif karakterinin, oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve "Demon"un algoritmalarla yönettiği düzeni yıkmak için mücadele edeceği filmde, Yılmaz'ın yeni görünümünün de yeni macera için gerekli bir hava olduğu düşünülüyor.